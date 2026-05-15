Мирный прогресс между Баку и Ереваном отметили на WUF13

Посол Великобритании в Баку заявил о том, что достижение мира между Азербайджаном и Арменией показывает то, как инклюзивное и устойчивое развитие влияет на региональную связанность.

В рамках круглого стола на министерской встрече WUF13 в Баку высоко оценили стремление Азербайджана и Армении к миру, сообщают азербайджанские СМИ.

Уточняется, что об этом заявил посол Великобритании в Баку Фергюс Олд.

Он подчеркнул, что постепенное установление мира между Азербайджаном и Арменией может свидетельствовать о восстановлении региональной связанности и долгосрочного мира с помощью инкоюзивного и устойчивого развития.

Также он отметил подход Баку в рамках восстановления освобожденных территорий Карабахского экономического района.

"Подход Азербайджана к "умным городам и селам" демонстрирует, как технологии и грамотное планирование могут улучшать жизнь людей, если они ориентированы на людей"

– Фергюс Олд