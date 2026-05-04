Турция все еще хочет стать членом ЕС – Эрдоган

Президент Турции подтвердил стремление страны в Евросоюз. Он подчеркнул, что от этого выиграют обе стороны – и Турция, и ЕС.

Турция по-прежнему заинтересована в членстве в Евросоюзе. Об этом заявил 16 мая президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

"Несмотря на то, что до сих пор в отношении Турции время от времени применялись меры – то неоднозначные, то откровенно дискриминационные, – мы по-прежнему остаемся верными нашему предложению о вступлении"

– турецкий лидер

Эрдоган уточнил, что Турция рассматривает членство в Евросоюзе не как инструмент соперничества, а как возможность укрепления и самой Турции, и ЕС.

Он также акцентировал внимание на том, что – не обуза для международных структур. Турецкий лидер подчеркнул, что Анкара вносит вклад в их развитие и усиливает их значение.

Помимо этого, Эрдоган подчеркнул, что Турция – это "огромная возможность" для самого ЕС. Он добавил, что Европа находится на перепутье и ей нужно принять историческое решение относительно дальнейших отношений с республикой.

Напомним, Турция подала заявку на членство в ЕС в 1987 году, а сами переговоры о вступлении стартовали лишь в 2005 году.