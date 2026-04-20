Мастерство в джигитовке покажут семь регионов России

Уже завтра, 16 мая, в Карачаево-Черкесии пройдут всероссийские соревнования по джигитовке, в которых примут участие представители семи регионов страны.

В Карачаево-Черкесии уже завтра начнутся празднования, приуроченные ко Дню Победы и Дню возрождения карачаевского народа, а пожалуй самым ярким их моментом станут всероссийские соревнования по джигитовке, в которых будут участвовать команды из семи регионов России, сообщил главный тренер конноспортивного клуба "Аманат" Николай Замятин.

"Более 30 спортсменов. Волгоградская область - две команды, Ростовская область, Адыгея, Астраханская область, Пенза, Ставропольский край и Карачаево-Черкесия. Адыгея у нас впервые"

- Николай Замятин

Соревнования не ограничатся верховой ездой – пройдут они в два этапа, и первым из них будет владение оружием, где участники покажут свое мастерство владения пикой, шашкой, пистолетом и ножом, передает портал "Это Кавказ".

А вот вольная джигитовка будет включать в себя трюковые элементы различной степени сложности, также судьи будут оценивать красоту их исполнения, - пояснил Замятин.

В августе в рамках популяризации конного спорта фестиваль конного искусства пройдет в Нижнем Новгороде, а в ближайшие годы такой же фестиваль проведут и в Карачаево-Черкесии, рассказал руководитель конноспортивного клуба им. генерала Я.П.Бакланова Александр Щеглов.