Грузия нарастила экспорт яблок в начале года

По итогам первых четырех месяцев 2026 года Грузия увеличила доходы от продажи яблок за рубеж на 32%, а основным рынком сбыта для фруктов осталась Россия.

Грузия в январе-апреле 2026 года экспортировала 11,3 тыс т яблок, увеличив объем поставок на 11%. Об этом свидетельствуют данные Национальной службы статистики.

В денежном выражении экспорт фруктов вырос на 32% по сравнению с прошлым годом и составил $8,5 млн. Основным рынком сбыта для продукции выступает Россия, также партии яблок отправляли в Турцию, Армению и другие страны.

Развитие экспорта связано с ростом площадей интенсивных садов, преимущественно в регионе Шида Картли, который является ключевым производителем яблок в республике.

Увеличению показателей также способствуют государственные проекты по поддержке фермеров, направленные на улучшение качества продукции и инфраструктуры хранения урожая.

Отметим, что в 2025 году Грузия экспортировала около 20,6 тысячи тонн яблок на сумму $14 млн. Среди основных сортов, которые поставляются на внешние рынки, преобладают Голден Делишес и Кандиль Синап.