У Россельхознадзора появились вопросы к армянским поставщикам

Россельхознадзор приступил к проверке сельхозпродукции из Армении – у российского надзорного ведомства появились подозрения на ввоз из страны фальсифицированной рыбной продукции и не только.

Армянские аграрные предприятия ждет большая проверка Россельхознадзора: это вызвано приостановкой поставок в Россию в первую очередь их рыбной продукции, которая вызывает вполне обоснованные сомнения в ее происхождении, сообщило ведомство.

"Россельхознадзор проведет инспекции предприятий, поставки с которых были приостановлены в Россию в связи с подозрением на ввоз фальсифицированной рыбной продукции предположительно европейского происхождения"

- сообщение

Армянская форель – не редкость на российском рынке, но последние партии деликатеса имели явно "нетрадиционный" для него вид - нетипичный для нее окрас и аномально крупный, более 5,5 кг, вес, что, скорее всего, говорит о принадлежности рыбы к семейству лососевых иного вида либо к форели других видов, передает РИА Новости.

А вот разведение и продажа лосося более характерны для стран Европы, и такая продукция может попадать под действия российских санкций, отметили в ведомстве.

Также сомнения у сотрудников ведомства вызывает и другая продукция сельскохозяйственного сектора страны, и по итогам ранее достигнутых договоренностей инспекция Россельхознадзора проверит и сомнительные растениводческие армянские предприятия, чтобы быть уверенным в поставках истинно армянской и безопасной в фитосанитарном отношении продукции, - добавляется в сообщении.

В совокупности обстоятельств в надзорном ведомстве выразили сомнения в том, что компетентные ведомства Армении проводят должный контроль над качеством поставок и их карантинный досмотр, что вызывает недоверие к системе сертификации экспортируемой в Россию продукции, добавили в Россельхознадзоре.

Со своей стороны Россельхознадзор с 19 мая 2026 года усилит усилен фитосанитарный контроль импортируемой подкарантинной продукции из Армении, для чего привлечет дополнительных специалистов из центрального аппарата.