Тегеран готов обсуждать с Москвой вывоз обогащенного урана в Россию

Глава иранской дипломатии Аббас Аракчи заявил, что Тегеран готов вести диалог с Москвой по вопросу вывоза на территорию РФ обогащенного урана, однако власти ИРИ намерены обсудить этот вопрос позднее.

"Обсуждения этой темы с российской стороной будут позже, не сейчас"

– Аббас Аракчи

По словам Аракчи, вопрос поднимался на встрече с главы иранской дипмиссии с лидером РФ Владимиром Путиным.

Отметим, что вывоз 400 кг высокообогащенного урана с территории Ирана содержался в американских мирных предложениях.