Тегеран готов обсуждать с Москвой вывоз обогащенного урана в Россию

Иран готов к сценарию с вывозом обогащенного урана в Россию, однако обсуждение этого вопроса произойдет позднее, отметили в МИД ИРИ.

Глава иранской дипломатии Аббас Аракчи заявил, что Тегеран готов вести диалог с Москвой по вопросу вывоза на территорию РФ обогащенного урана, однако власти ИРИ намерены обсудить этот вопрос позднее. 

"Обсуждения этой темы с российской стороной будут позже, не сейчас"

– Аббас Аракчи 

По словам Аракчи, вопрос поднимался на встрече с главы иранской дипмиссии с лидером РФ Владимиром Путиным. 

Отметим, что вывоз 400 кг высокообогащенного урана с территории Ирана содержался в американских мирных предложениях.

