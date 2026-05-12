Вице-премьеры РФ и Азербайджана встретились в Казани

Алексей Оверчук провел в пятницу встречу с Шахином Мустафаевым. В ходе переговоров вице-премьеры РФ и Азербайджана поговорили об отношениях двух стран в экономике.

В пятницу, 15 мая, в Казани состоялась встреча вице-премьеров России и Азербайджана Алексея Оверчука и Шахина Мустафаева. Об этом пишут азербайджанские средства массовой информации.

Переговоры прошли в рамках Казанского международного экономического форума.

Одной из обсуждаемых тем стали экономические отношения Москвы и Баку.

Кроме того, вице-премьер РФ и АР поговорили об итогах 24-го заседания Межправительственной государственной комиссии по вопросам экономического сотрудничества между странами, прошедшего в Зангилане 16 апреля 2026 года.