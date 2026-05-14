Вестник Кавказа

В России образован оргкомитет по председательству страны в ШОС

В России образован оргкомитет по председательству страны в ШОС
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Помощник президента Юрий Ушаков назначен руководителем организационного комитета по подготовке к председательству РФ в ШОС в 2027–2028 годах.

В России президент Владимир Путин образовал организационный комитет по подготовке и обеспечению председательства РФ в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в 2027-2028 годах.

Председателем созданного комитета назначен помощник главы государства Юрий Ушаков. Согласно документу, ему поручено утвердить состав организационного комитета в месячный срок.

"Образовать организационный комитет по подготовке и обеспечению председательства Российской Федерации в Шанхайской организации сотрудничества в 2027-2028 годах. Назначить председателем организационного комитета по подготовке и обеспечению председательства Российской Федерации в Шанхайской организации сотрудничества в 2027-2028 годах помощника президента Российской Федерации Ушакова Ю. В"

– указ

Отметим, председательство в ШОС передается между странами-участницами в порядке ротации. В 2024–2025 годах этот статус принадлежит Китаю, а затем перейдет к Киргизии. В последний раз Россия председательствовала в объединении в 2019–2020 годах.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram Вконтакте
840 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.