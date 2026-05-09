Джебраильское село Шукюрбейли ждет новых переселенцев

В селе Шукюрбейли Джебраильского района Азербайджана на сегодняшний день сдано в эксплуатацию 635 частных домов, а также полностью выстроена вся необходимая сопутствующая инфраструктура, заявил сегодня заместитель директора Фонда социального развития вынужденных переселенцев Вюгар Имранов.

Сейчас в частных домах, построенных в селе Шукюрбейли, созданы все условия в соответствии с современными требованиями, отметил чиновник, сообщает Report.

"Село спроектировано на территории 286 га для частных жилых домов на 1 042 семьи. На начальном этапе сдано в эксплуатацию 635 двух-, трех-, четырех- и пятикомнатных частных домов"

- Вюгар Имранов

Помимо жилья, в селе построена вся необходимая инфраструктура - административное здание, врачебный пункт, клуб на 360 посадочных мест, два детских сада-яслей на 80 мест каждый, средняя школа на 360 мест и музыкальная школа.

Внутри села проложено 25 км дорог, а для его энергоснабжения наряду с традиционной используется и солнечная энергия: в селе установлена электрическая подстанция 35/10 кВ, добавил чиновник.

Напомним, ранее мы писали о том, что сегодня в село Шукюрбейли Джебраильского района вернулись 107 семей, или 453 человека, которые ранее временно проживали в различных регионах Азербайджана, в основном в общежитиях, санаториях и административных зданиях. Программа Великое возвращение продолжается в соответствии с поручением президента Азербайджана Ильхама Алиева.