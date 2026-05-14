Поставки овощей и фруктов из Азербайджана в Россию выросли почти на 18%

Объем поставок азербайджанских фруктов и овощей в Россию вырос почти на 18% за прошлый год по сравнению с позапрошлым, заявили в Россельхознадзоре по итогам встречи главы службы Сергея Данкверта с руководителем Агентства пищевой безопасности Азербайджана Гошгаром Тахмазли.

По данным ФГИС "Аргус-Фито", в 2025 году Азербайджан поставил в Россию 700,6 тыс т плодоовощной продукции. Эта цифра на 17,8% больше, чем в 2024 году, когда поставки составили 594,8 тыс т.

За период с начала текущего года в РФ было поставлено 155,2 тыс т азербайджанских овощей и фруктов, причем по некоторым позициям фиксируется многократный рост. Так, поставки репчатого лука увеличились в 12,3 раза и составили 271 т (ранее – 22 т). Клубники из Азербайджана Россия получила больше в 4,3 раза, до 8,1 тыс т с 1,9 тыс т. Объемы поставок картофеля выросли почти на 42%, до 6,7 тыс с 4,8 тыс т.

Кроме того, Азербайджан стал поставлять в Россию больше рыбы и морепродуктов: по данным ФГИС "ВетИС", рост составил 43% (с 2,8 тыс т до 3,9 тыс т).

Со своей стороны Россия наращивает экспорт живых животных в Азербайджан: за минувший год из РФ в АР было вывезено 63,8 тыс голов крупного рогатого скота (в 1,6 раза больше, чем годом ранее) и 116,7 тыс голов мелкого рогатого скота (скачок в шесть раз).