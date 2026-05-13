Транзитные перевозки Азербайджана выросли в 2,5 раза за 6 лет

Объем транзитных перевозок через Азербайджан, по словам замглавы Минцифры АР Джавида Гурбанова, увеличился в 2,5 раза за последние шесть лет.

За период с 2019 года Азербайджан нарастил транзитные перевозки в 2,5 раза, такие данные озвучил замминистра цифрового развития и транспорта АР Джавид Гурбанов, выступая на XVIII заседании межправительственной комиссии ТРАСЕКА, которое прошло в Астане.

Замглавы Минцифры Азербайджана уточнил, что за прошлый год объем транзитных перевозок через Азербайджан составил 14,3 млн т. Гурбанов подчеркнул, что показатель в 2,5 раза превышает уровень 2019 года.

"Из этого объема около 4,7 млн т было перевезено по Среднему коридору, что подтверждает его растущую роль в обеспечении региональной взаимосвязанности"

– Джавид Гурбанов

Замминистра обратил внимание на такой важный фактор развития маршрута, как завершение модернизации железной дороги Баку-Тбилиси-Карс: в результате его пропускная способность выросла с 1 млн до 5 млн т в год.