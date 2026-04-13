Станция "Минутка" в Кисловодске признана памятником культуры

В Кисловодске включили в реестр памятников архитектуры деревянный вокзал станции "Минутка".

Здание железнодорожной станции "Минутка" в Кисловодске теперь под охраной государства: здание признали важным элементом культурного наследия и включили в региональный реестр памятников.

"Здание железнодорожной станции "Минутка" в Кисловодске, находящееся в частной собственности, включено в единый государственный реестр объектов культурного наследия регионального значения, оно признано памятником градостроительства и архитектуры"

– мэр Кисловодска Евгений Моисеев

Уникальной особенностью постройки является тот факт, что здание станции полностью построено из дерева. Подобных вокзалов в России осталось не так много. 

Необычное название станции отсылает к истории железнодорожной магистрали Минеральные Воды - Кисловодск, когда жители города просили остановиться здесь "хотя бы на минутку".

По словам Моисеева, здание вокзала вписано в контекст старой архитектуры Кисловодска, которая рассказывает о временах первых поездок в этом регион на воды.

