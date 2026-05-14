На турецкую провинцию Чорум обрушился гигантский смерч

Северная Турция сегодня пережила мощный удар стихии – на район Сунгурлу в турецкой провинции Чорум обрушился мощный смерч, который причинил значительный ущерб деревням Ояджа и Кавшут, сообщают местные СМИ.
Стихия повредила жилые дома, повалила опоры электропередачи и деревья, в результате природного катаклизма пострадали пять человек, кое-где вспыхнули пожары.
"К сожалению, в нашей деревне Ояджа ущерб велик. 80% зданий непригодны для проживания"
- губернатор Чорума Али Чалган
Сейчас в зоне бедствия работают бригады медиков и пожарных, а также жандармерия и сотрудники госуправления по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (AFAD).
Часть жителей пострадавших селений эвакуирована в безопасные районы, для них также развернуты палатки AFAD, говорится в сообщении.