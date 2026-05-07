Националисты попытались сорвать агитацию "Гражданского договора" на севере Армении

Националистическая оппозиция Армении перешла от агитации к нарушениям армянского законодательства ради победы на парламентских выборах. Первый инцидент случился в селе Мецаван.

Армянские националисты предприняли попытку воспрепятствовать согласованной акции предвыборной агитации правящей партии "Гражданский договор" в селе Мецаван (Лорийская область Армении), которую проводил глава Минобороны РА Сурен Папикян.

Как сообщили в МВД Армении, они пришли на место агитации, включили как можно громче музыку и стали кричать лозунги в поддержку своих партий, намереваясь заглушить речь Сурена Папикяна.

Папикян, обратив внимание, что их действия являются нарушением армянского законодательства, попросил полицейских навести порядок. В итоге были задержаны 10 граждан, подозреваемые в воспрепятствовании законной агитации.

Инцидент стал первой явной попыткой националистической оппозиции помешать агитации правящей партии с начала избирательной кампании, стартовавшей неделю назад.

Напомним, что в агитации "Гражданского договора" сейчас лично участвуют почти все армянские министры, включая председателя правительства Никола Пашиняна – по этой причине все они ушли в месячный отпуск, чтобы ездить по республике и призывать граждан голосовать 7 июня за правящую партию.