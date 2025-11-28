Глобальный диктант по осетинскому языку провели в Северной Осетии

Тысячи людей приняли участие в написании Глобального диктанта по осетинскому языку. Акция прошла накануне Дня осетинского языка и литературы.

В Северной Осетии состоялся Глобальный диктант по осетинскому языку. Об этом рассказала на своих страницах в социальных сетях глава Минобразования республики Элла Албекова.

Она отметила, что диктант написали свыше 14 тыс человек.

"С большим удовольствием приняла участие в масштабной акции, которая вновь подтвердила: осетинский язык живет и объединяет! В этом году в Глобальном диктанте по осетинскому языку приняли участие свыше 14 тысяч человек из самых разных уголков нашей страны и мира"

– Элла Албекова

В написании диктанта приняли участие люди из Москвы Санкт-Петербурга, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии и других регионов.

Акция прошла в преддверии Дня осетинского языка и литературы, учрежденного в республике в 2003 году.

Результаты будут размещены на официальном портале Минобразования Северной Осетии.