Географический диктант впервые прошел на курорте "Мамисон"

Северная Осетия написала сегодня Всероссийский географический диктант на 84 площадках – впервые его приняли горнолыжный курорт "Мамисон" и площадка Владикавказской ГЭС.

Северная Осетия в этом году расширила географию мест проведения Всероссийского географического диктанта – его впервые принял североосетинский горнолыжный курорт "Мамисон", сообщил ректор Северо-Осетинского госуниверситета (СОГУ) Алан Огоев.

"В этом году у нас в Северной Осетии было 84 площадки. Мы прорабатывали вопрос написания географического диктанта на площадке нового нашего курорта, созданного республиканскими властями и Кавказ.РФ"

- Алан Огоев

Еще одной новой локацией испытания стала площадка Владикавказской ГЭС, а главным местом проведения просветительской акции стал СОГУ во Владикавказе, передает "Это Кавказ".

Прошел диктант и в соседней Кабардино-Балкарии – его писали участники на 180 площадках, а впервые его приняла Вершина РГО высотой более 2,5 тыс м.

Напомним, географический диктант, охватывающий все регионы России и свыше 100 стран мира, ежегодно проводится Русским географическим обществом. В этом году он посвящен 180-летию РГО, 80-летию Победы, 500-летию освоения Северного морского пути и связям России со странами БРИКС.