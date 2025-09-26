Миссия ЕС будет на границе сколько понадобится Армении – документ

Брюссель и Ереван договорились о том, что сроки работы миссии ЕС на азербайджано-армянской границе будут зависеть от потребностей Армении.

Сохранение присутствия миссии ЕС (ЕUMA) на границе Азербайджана и Армении будет зависеть от потребности Еревана. Данное решение было отражено в документе "Стратегическая повестка партнерства Армения-ЕС", который был подписан накануне в Брюсселе.

Данную информацию предоставили на официальном сайте МИД Республики Армения.

"Работать над сохранением присутствия EUMA так долго, как это необходимо"

– документ

Ранее глава внешнеполитического ведомства Армении Арарат Мирзоян заявлял о том, что отношения Еревана и Брюсселя были выведены на уровень стратегического партнерства.