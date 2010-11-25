Астана: ограничений в транспортировке нефти по КТК нет

В Казахстане сообщили об отсутствии ограничений для экспорта нефти по симтеме Каспийского трубопроводного консорциума.

Ограничений по транспортировке нефти через Каспийский трубопроводный консорциум нет, такое сообщение сделал вице-министр энергетики Казахстана Ерлан Акбаров в ходе брифинга в Сенате (верхняя палата парламента РК).

Он уточнил, что работа проходит в штатном режиме, один причал работает как и прежде, второй сейчас подключают к системе.

Также Акбаров подчеркнул, что ситуация вокруг КТК находится под особым правительственным контролем.