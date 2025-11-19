Вестник Кавказа

Соглашение с Баку повысило интерес туристов к Армении — Пашинян

Соглашение с Баку повысило интерес туристов к Армении — Пашинян
© Фото: Сайт премьер-министра Армении
Армянский премьер Никол Пашинян заявил о том, что заключение Вашингтонских соглашений значительно повлияло на рост туристического сектора Армении.

Мир с Азербайджаном привел к росту турпотока в Армению и увеличению инвистиционных вливаний, такое заявление сделал премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"После подписания документов в США (Вашингтонских договоренностей - прим. ред.) инвестиционный интерес к Армении возрос, и мы заинтересованы в реализации инфраструктурных проектов с участием ЕС"

– Никол Пашинян

Отдельное внимание он уделил роли проекта Зангезурского коридора, подчеркнув, что Армения заинтересована в его реализации.

Кроме того, Пашинян отметил, что Ереван ожидает содействия ЕС в связывании электросетей Армении с сетями Грузии и Турции.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
315 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.