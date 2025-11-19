Соглашение с Баку повысило интерес туристов к Армении — Пашинян

Армянский премьер Никол Пашинян заявил о том, что заключение Вашингтонских соглашений значительно повлияло на рост туристического сектора Армении.
Мир с Азербайджаном привел к росту турпотока в Армению и увеличению инвистиционных вливаний, такое заявление сделал премьер-министр Армении Никол Пашинян.
"После подписания документов в США (Вашингтонских договоренностей - прим. ред.) инвестиционный интерес к Армении возрос, и мы заинтересованы в реализации инфраструктурных проектов с участием ЕС"
– Никол Пашинян
Отдельное внимание он уделил роли проекта Зангезурского коридора, подчеркнув, что Армения заинтересована в его реализации.
Кроме того, Пашинян отметил, что Ереван ожидает содействия ЕС в связывании электросетей Армении с сетями Грузии и Турции.