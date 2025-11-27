Вестник Кавказа

Гончаренко может возглавить клуб из Азербайджана

Руководство "Нефтчи" может пригласить на пост главного тренера Виктора Гончаренко. Последним местом работы белорусского специалиста был "Пари НН".

Новым главным тренером бакинского футбольного клуба "Нефтчи" может стать белорусский специалист Виктор Гончаренко. Об этом пишут азербайджанские средства массовой информации.

Последним местом работы Гончаренко был "Пари НН". Он проработал в клубе из Нижнего Новгорода с октября 2024 года по июнь текущего года.

После 13 туров "Нефтчи" располагается на 7-й строчке в чемпионате Азербайджана. В активе бакинцев 16 очков.

