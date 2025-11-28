Отголоски землетрясения в Китае почувствовали в Алматы

Сегодня утром на территории Китая было зафиксировано землетрясение магнитудой 3, отголоски которого почувствовали жители казахстанского мегаполиса Алматы, причем несмотря на расстояние в 300 километров, его сила не уменьшилась.

Сегодня днем жители казахстанского мегаполиса Алматы почувствовали на себе довольно сильное землетрясение, смс-оповещения о подземных толчках пришли и на их мобильные телефоны.

"Сетью сейсмических станций ТОО "ННЦСНиИ" МЧС РК 04 декабря 2025 г. в 12:45 по времени Астаны (10:45 мск) в Алматы зарегистрировано землетрясение. Сведений по пострадавшим и разрушениям не поступало"

- МЧС Казахстана

Как позже уточнил ДЧС Алматинской области, эпицентр землетрясения располагался в 277 км на юго-восток от Алматы на территории Китая, передает Sputnik Казахстан.

Интересно, что в различных района области его магнитуда составляла - от 2 до 3 баллов. По пути оно не растеряло своей силы – магнитуда в Алматы также составила 3 балла, добавили в МЧС страны.