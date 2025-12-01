Нетаньяху прилетит в США в конце декабря

Премьер Израиля с большой долей вероятности посетит США в последние дни текущего года. В ходе поездки он обсудит соглашение по безопасности между Израилем и Сирией, а также мирный план по сектору Газа.

Визит премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Соединенные Штаты запланирован на конец декабря. Об этом информирует армейское радио.

Точные даты поездки пока не определены. Согласно предварительной информации, израильские премьер-министр будет находиться в Вашингтоне с 28 по 31 декабря.

Напомним, это будет уже пятый визит Нетаньяху в США после того как Дональд Трамп вернулся на пост главы Белого дома. Ожидается, что стороны обсудят подготовку соглашения по безопасности между Израилем и Сирией, а также вопросы реализации мирного плана Трампа по сектору Газа.