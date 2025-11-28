Вестник Кавказа

Начальник Генштаба ЦАХАЛ летит в США

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В США ожидают визита начальника Генштаба ЦАХАЛ. В ходе поездки, запланированной на следующую неделю, будет обсуждаться ряд важных вопросов, включая ситуацию в секторе Газа.

На следующей неделе начальник Генштаба ЦАХАЛ отправится с визитом в Соединенные Штаты. Об этом пишут израильские СМИ.

Поездка Эяля Замира состоится по приглашению председателя Объединенного комитета начальников штабов США Дэна Кейна, передает Israel Hayom. Ожидается, что она продлится несколько дней.

Это будет первый визит Замира в Вашингтон после того, как он был назначен начальником Генштаба ЦАХАЛ.

В ходе поездки он планирует обсудить ряд тем, включая ситуацию в секторе Газа и дальнейшие этапы соглашения. 

Кроме того, в центре внимания будут события в Ливане и координация действий Израиля и США по вопросу разоружения движения "Хезболла".

Еще одной темой обсуждения станет согласование позиций двух стран в отношении Ирана.
 

