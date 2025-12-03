Вестник Кавказа

Торговую декларацию подписали страны D-8 в Каире

© Фото: Министерство экономики Азербайджана
Страны "Исламской восьмерки" подписали торговое соглашение и намерены расширять торговые интеграции.

Министры торговли Азербайджана, Турции, Египта, Ирана, Пакистана, Малайзии, Нигерии и Индонезии провели четвертое заседание на саммите Организации экономического сотрудничества (ОЭС) D-8. Принимающей страной в этот раз был Египет, а сама встреча прошла в Каире. 

В ходе сессии был представлен доклад заместителя министра экономики Азербайджана, в котором Самед Баширли отметил значимость переговорных процессов для стимуляции торговли и развития более прочных экономических отношений.

На мероприятии обсуждались пути углубления торговой интеграции, роста инвестиций и обмена опытом между странами-членами. Участники подчеркнули ключевую роль деловых форумов и прямых контактов для перевода экономического взаимодействия на качественно новый уровень, а также необходимость совместных усилий для наращивания товарооборота.

Итогом встречи стало принятие Каирской торговой декларации.

