США расшили список стран, для которых действует миграционный запрет

Запрет на въезд в США теперь коснется граждан еще более чем 10 государств. Ранее трамповский миграционный запрет распространялся на 19 стран.

Вашингтон расширяет действующий миграционный запрет, об этом сообщила министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм, передает Fox News.

"Я не буду уточнять число, но оно превышает 30, и президент (Дональд Трамп) продолжает оценивать страны"

– Ноэм

Меры связаны со стрельбой возле Белого дома в конце ноября, огонь был открыт выходцем из Афганистана, в результате погиб один служащий Нацварднии США, еще один в тяжелом состоянии находится в больнице.

В список из 19 стран входят Афганистан, Иран, Ливия, Судан, Йемен, Туркменистан, Сомали, Лаос, Куба, Венесуэла и другие.