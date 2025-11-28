Вестник Кавказа

США расшили список стран, для которых действует миграционный запрет

США расшили список стран, для которых действует миграционный запрет
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Запрет на въезд в США теперь коснется граждан еще более чем 10 государств. Ранее трамповский миграционный запрет распространялся на 19 стран.

Вашингтон расширяет действующий миграционный запрет, об этом сообщила министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм, передает Fox News.

"Я не буду уточнять число, но оно превышает 30, и президент (Дональд Трамп) продолжает оценивать страны"

– Ноэм

Меры связаны со стрельбой возле Белого дома в конце ноября, огонь был открыт выходцем из Афганистана, в результате погиб один служащий Нацварднии США, еще один в тяжелом состоянии находится в больнице.

В список из 19 стран входят Афганистан, Иран, Ливия, Судан, Йемен, Туркменистан, Сомали, Лаос, Куба, Венесуэла и другие.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
1055 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.