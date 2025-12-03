Вестник Кавказа

Аракчи пригласил главу ливанского МИД в Тегеран

Аббас Аракчи
© Фото: IRNA
Глава иранского дипведомства Аракчи пригласил в Тегеран главу МИД Ливана Юсефа Раджи. В фокусе внимания сторон на возможных переговорах станут отношения Тегерана и Бейрута, а также региональная проблематика.

Глава иранской дипломатии Аббас Аракчи пригласил министра иностранных дел Ливана Юсефа Раджи посетить Тегеран, передают иранские СМИ. 

По информации медиа, Тегеран намерен обсудить отношения двух стран, а также региональную тематику. Аракчи также заявил, что ИРИ поддерживает суверенитет Ливана. 

"Аракчи пригласил своего ливанского коллегу посетить Иран для консультаций по укреплению двусторонних отношений и обсуждения региональной и международной ситуации. Он выразил уверенность в том, что народ и правительство Ливана успешно преодолеют нынешние угрозы и вызовы"

– МИД Ирана 

Ранее стало известно, что власти Ливана отказались принять финансовую поддержку Ирана в размере $60 млн. Согласно информации Fars News, Бейрут опасается международных рестрикций.

