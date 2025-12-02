Вестник Кавказа

Израильские судмедэксперты подтвердили принадлежность переданных останков одному из заложников

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Тело погибшего таиландца, обнаруженное палестинскими боевиками в Газе, через Красный Крест было передано израильской стороне.

Совместные поиски останков "Палестниского джихада" и Красного Креста завершились передачей тела властям Израиля. Судебно-медицинские эксперты завершили процедуру опознания, в этот раз им действительно оказался один из заложников — Судтисак Ринтала, сообщают израильские СМИ. 

После официального установления личности представители военных и МИД проинформировали семью таиландца Судтисака Ринталака о совершенной передаче тела Израилю палестинскими боевиками.

На данный момент в секторе Газа остается лишь одно тело захваченного заложника. Речь идет о старшем сержанте полиции Ране Гвили.

