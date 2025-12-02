Российская делегация во главе с Мантуровым встретилась с президентом Узбекистана

Встреча делегации из России, возглавляемой первым вице-премьером РФ Денисом Мантуровым, и президента Узбекистана Шавката Мирзиеева состоялась в Ташкенте.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев сегодня принял российскую делегацию во главе с первым вице-премьером Денисом Мантуровым, такое сообщение было опубликовано на сайте главы Узбекистана.

В нем уточняется, что Мантуров прибыл в Узбекистан для участия в очередном заседании Межправительственной комиссии. Во встрече также принимали участие главы Нижегородской и Омской областей, Башкортостана и Красноярского края.

"В начале беседы высокий гость передал лидеру нашего государства искренние приветствия и наилучшие пожелания президента Российской Федерации Владимира Путина"

Участники встречи обсудили разные аспекты практической реализации договоренностей, которые были достигнуты в ходе встреч на высшем уровне на основе "дорожной карты". Был отмечен устойчивый рост товарооборота, реализация проектов в таких областях, как промышленность, энергетика, транспорт, металлургия, химия и других.

"Подчеркнута важность принятия скоординированных мер, направленных на сохранение динамики товарооборота, ускорение проектов кооперации в приоритетных отраслях экономики, в том числе в рамках индустриальных зон, продолжение активных контактов на уровне регионов и бизнеса"

Кроме того, на встрече была дана высокая оценка плодотворным итогам заседания Межправкомиссии и деловых мероприятий, которые состоялись сегодня в Ташкенте.

Стоит отметить, что на полях заседания руководители ведущих российских компаний представили Шавкату Мирзиееву конкретные планы по реализации проектов в области IT, энергетики, электротехники, машиностроения, химии, фармацевтики, текстильной промышленности и пищепрома.