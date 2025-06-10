Вестник Кавказа

Грузинский футболист признан лучшим игроком в Китае

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Вако Казаишвили из "Шаньдун Тайшань" признан игроком сезона Суперлиги Китая. Грузин стал одним из лучших бомбардиров чемпионата.

Грузинского футболиста Вако Казаишвили, который выступает за "Шаньдун Тайшань" , признали лучшим футболистом минувшего сезона китайской Суперлиги 2025 года. Высокую оценку игры Казаишвили дали журналисты изданий Zhibo8 и Dongqiudi. 

32-летний игрок показал умопомрачительную статистику для футболиста центра поля: Казаишвили отличился 27 раз и отдал 5 ассистов. Грузину не хватило только одного мяча до звания лучшего бомбардира чемпионата. 

Грузинский полузащитник ранее играл в Нидерландах, Польше, США и Южной Корее. За сборную Грузии он провел 62 матча, в которых отличился 13 раз.

