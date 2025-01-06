Хвича Кварацхелия вошел в число самых дорогих футболистов мира. Самым дорогим игроком признан нападающий "Реала" Винисиус Жуниуор".

Грузинский вингер французского клуба ПСЖ Хвича Кварацхелия стал одним из самых дорогих футболистов мира. Стоимость игрока на сегодняшний день составляет 90 млн евро.

Уточняется, что нападающий сборной Грузии по футболу вошел в двадцатку рейтинга. Он разделил 20-ю строчку с Усманом Дембеле, Дезире Дуэ, Хулианом Альваресом и Мойсесом Кайседо.

Самым дорогим футболистом мира признан Винисиус Жуниор (200 млн евро). В пятерку также вошли Ламин Ямаль, Эрлинг Холанд, Джуд Беллингем (180 млн евро) и Килиан Мбаппе (170 млн евро).