Футболистов сборной Грузии ограбили в Каннах

Двух футболистов грузинской сборной ограбили во Франции. Во время отдыха с семьей в Каннах у Кварацхелия и Давиташвили украли драгоценности и другие дорогие вещи.

Дома футболистов сборной Грузии Хвичи Кварацхелия и Зурико Давиташвили ограблены во Франции, сообщил портал "Geo Team".

Уточняется, что у них украли золотые украшения, сумки, часы и другие дорогостоящие вещи.

Преступление произошло, когда оба спортсмена проводили отдых с семьями в Каннах. Никто не пострадал.

Напомним, что Хвича Кварацхелия в составе клуба "ПСЖ" одержал победу в Лиге чемпионов в сезоне 2024-2025. Команда "Сент-Этьен", за которую играет Зурико Давиташвили завершил Лигу 1 на 17-м месте и попал в низшую лигу.