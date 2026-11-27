Алпарслан Байрактар сообщил о запуске в Турции рассчитанной на 23 года программы по строительству серии АЭС. Анкара намерена начать производить собственные реакторы малой мощности.

Глава Минэнерго Турции Алпарслан Байрактар рассказал о масштабных планах турецкого руководства по развитию атомной энергетики – в течение следующих 23 лет, вплоть до 2050 года, будут построены как минимум 12 ядерных реакторов.

Он уточнил, что часть реакторов войдут в состав готовящейся к запуску АЭС "Аккую", а другие будут размещены на предполагаемых АЭС в Синопе и во Фракии.

Байрактар пояснил, что таким образом Турция сможет упростить себе задачу по увеличению производства электроэнергии с текущих 45 МВт до 175 МВт в год. Одновременно Минэнерго будет развивать выработку электричества на солнечных и ветровых станциях.

Министр добавил, что запуск первого энергоблока АЭС "Аккую" станет стартовым шагом Турции к наращиванию атомной энергетики в стране, к чему республика стремилась в течение последних 70 лет.

Он отметил, что Минэнерго намерено не только заключать контракты с иностранными партнерами по строительству крупных АЭС, но и наладить разработку и производство национальных малых модульных реакторов.