Азербайджан получит от Азиатского банка развития (АБР) $500 тыс для развития "зеленой" экономики. Также в аналогичной программе примут участие еще пять стран.

Азиатский банк развития (АБР) запускает новую климатическую программу Climate Advance с бюджетом $5,2 млн, сообщает пресс-служба банка.

Отмечается, что в ней примут участие шесть стран: Азербайджан, Бутан, Казахстан, Кыргызстан, Пакистан и Таиланд.

Целью этой программы является реальный переход вышеуказанных стран на "зеленую" экономику.

Известно, что Азербайджан получит $500 тыс инвестиций.

Также Казахстан, Кыргызстан и Пакистан — по $1 млн каждой стране.

Как рассказали в АБР, специалисты помогут странам сформулировать долгосрочные планы для эффективного перехода на "зеленую" экономику.

В рамках проекта предусмотрены инвестиционные программы, планы реформ и финансовые механизмы.

Кроме того, Банк поможет "наладить отчетность и внедрить климатические задачи в бюджетное планирование".

Азиатский банк развития сообщает, что является "климатическим банком" для Азиатско-Тихоокеанского региона

В пресс-службе рассказали о планах "довести совокупный объем своего климатического финансирования до $100 млрд к 2030 году".