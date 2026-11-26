Азиатский банк развития (АБР) запускает новую климатическую программу Climate Advance с бюджетом $5,2 млн, сообщает пресс-служба банка.
Отмечается, что в ней примут участие шесть стран: Азербайджан, Бутан, Казахстан, Кыргызстан, Пакистан и Таиланд.
Целью этой программы является реальный переход вышеуказанных стран на "зеленую" экономику.
Известно, что Азербайджан получит $500 тыс инвестиций.
Также Казахстан, Кыргызстан и Пакистан — по $1 млн каждой стране.
Как рассказали в АБР, специалисты помогут странам сформулировать долгосрочные планы для эффективного перехода на "зеленую" экономику.
В рамках проекта предусмотрены инвестиционные программы, планы реформ и финансовые механизмы.
Кроме того, Банк поможет "наладить отчетность и внедрить климатические задачи в бюджетное планирование".
Азиатский банк развития сообщает, что является "климатическим банком" для Азиатско-Тихоокеанского региона
В пресс-службе рассказали о планах "довести совокупный объем своего климатического финансирования до $100 млрд к 2030 году".