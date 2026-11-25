Аварийное отключение электроэнергии произошло в 13 населенных пунктах Республики Дагестан, сообщает ГУ МЧС по республике.
В 13 населенных пунктах Дагестана отсутствует электроэнергия, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по республике.
Отмечается, что отключение света произошло из-за аварии в Лакском районе Дагестана.
"В результате аварийного отключения электроснабжения под отключение попали 13 населенных пунктов Лакского района. Предварительная причина - замыкание на ЛЭП"
— МЧС Дагестана
В ведомстве отметили, что работы по восстановлению света запланированы на 08:00 мск 28 ноября.