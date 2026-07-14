Глава Минэкономики Азербайджана пообщался с послом Словакии в Баку. Стороны поговорили о реализации инфраструктурных проектов на освобожденных азербайджанских территориях.

В Баку прошла встреча главы Минэкономики Азербайджана Микаила Джаббарова и посла Словакии в республике Эльчина Гасымова. Об этом сообщил на своих страницах в социальных сетях словацкий дипломат.

"Мы обсудили энергетическую безопасность Словакии, и я поблагодарил азербайджанскую сторону за активный поиск практических решений в этой сфере"

– Эльчин Гасымов

Одной из центральных тем обсуждения стали также инфраструктурные проекты на освобожденных территориях Азербайджана. Гасымов подчеркнул, что компании из Словакии уже принимают участие в восстановлении и развитии данных территорий.

"Рассчитываю на дальнейшее углубление нашего практического сотрудничества"

– посол Словакии в Баку

Напомним, этим летом президент Словакии Петер Пеллегрини приезжал с визитом в Азербайджан. В ходе поездки он посетил Шушу и Баш Гервенд, обсудив с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым участие словацкого бизнеса в восстановлении Карабаха.