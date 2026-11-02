Дагестанский силач, рекордсмен Книги рекордов Гиннесса Омар Ханапиев установил 68-й мировой рекорд, протащив в зубах 125-тонный тепловоз на расстояние 15 метров и тем самым обновив свой собственный рекорд.

Рекордсмен Книги рекордов Гиннесса, 62-летний силач из Дагестана Омар Ханапиев установил новый мировой рекорд, протащив тепловоз весом 125 т на расстояние 15 м, сообщили в пресс-службе министерства спорта республики.

Спортсмен тянул автономный локомотив с помощью троса, зажав его в зубах. При этом он превзошел свой же результат, достигнутый 26 лет назад, передает "АиФ".

"В 2000 году он протащил тепловоз весом 120 тонн на семь метров"

- Минспорта Дагестана

Останавливаться на достигнутом рекордсмен не собирается: следующим объектом приложения сил он уже выбрал судно в порту Махачкалы, вес которого составляет 5 тыс т, поделился спортсмен.