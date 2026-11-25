Фархад Мамедов рассказал о создании шести комитетов в рамках армяно-азербайджанской мирной инициативы "Мост мира".

Директор Центра исследований Южного Кавказа Фархад Мамедов анонсировал создание шести тематических комитетов в рамках армяно-азербайджанского круглого стола "Мост мира". По словам Мамедова, представители гражданского общества Баку и Ереване обсудят вопросы экологии, экономики, инфраструктуры, гуманитарного сотрудничества и медиа.

"То есть что можно сделать в следующий период, что мы можем предложить нашим государствам, потому что у нас есть и эта функция, и как мы можем способствовать сглаживанию острых углов, а также увеличению контента мирной политики"

– Фархад Мамедов

По словам Мамедова, стороны ведут честный диалог, несмотря на разногласия по некоторым вопросам. Участники диалогового формата концентрируют усилия на тех вопросах, которые могут быть решение в рамках диалога.

Мамедов подчеркнул, что работа круглого стола привлекает новых участников, а также находит отклик среди обществ Азербайджана и Армении.

"Конечно, если проходит уже пятая встреча и если после каждого раунда наших встреч количество участников увеличивается, растет интерес наших обществ к данному треку, это есть достижение. То есть проведение самого диалога, обмена мнениями, увеличение количества людей, вовлеченных в этот процесс, - это уже есть достижение"

– Фархад Мамедов