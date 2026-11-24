Парламенты Азербайджана и Узбекистана продолжат развивать сотрудничество и обмениваться опытом в сфере законотворческой деятельности. "Дорожную карту" сотрудничества подписали Сахиба Гафарова и Танзиля Нарбаева.

Между Азербайджаном и Узбекистаном подписан "План практических мероприятий по развитию межпарламентского сотрудничества на 2027–2028 годы" (дорожная карта), следует из сообщения отдела по связям с общественностью и прессы Милли Меджлиса Азербайджана.

Стороны утвердили "дорожную карту" в рамках Второго азербайджано-узбекского межпарламентского форума 25 ноября.

Подписи на документе поставили председатель Милли Меджлиса Азербайджана Сахиба Гафарова и председатель Сената Олий Мажлиса Узбекистана Танзиля Нарбаева.

В рамках "дорожной карты" планируется развивать двустороннее и многостороннее сотрудничество между законодательными органами двух стран, расширение обмена опытом в сфере законотворческой деятельности, а также парламентской дипломатии и других приоритетных направлениях.