В Ингушетии продолжают обновлять систему здравоохранения, сообщил Махмуд-Али Калиматов. Он подчеркнул, что это происходит благодаря поддержке федерального центра.

В Ингушетии планомерно обновляется система здравоохранения благодаря поддержке федерального центра. Об этом заявил глава республики Махмуд-Али Калиматов.

"В этом году на оснащение медицинских учреждений и клинического перинатального центра направлено более 588 млн рублей в рамках национальных проектов "Продолжительная и активная жизнь" и "Семья"

– Махмуд-Али Калиматов

Он отметил, что с 2019 года в рамках нацпроекта "Здравоохранение" в регионе было построено и капитально отремонтировано 12 больниц и поликлиник.

Кроме того, глава Ингушетии поведал, что за эти годы было закуплено 102 единицы оборудования и 29 автомобилей для медицинских организаций.