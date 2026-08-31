Российский вице-премьер Алексей Очервук пообщался сегодня с армянским коллегой Мгером Григоряном. Встреча состоялась в столице России.

Во вторник, 24 ноября, в Москве прошла рабочая встреча вице-премьеров России и Армении Алексея Оверчука и Мгера Григоряна. Об этом сказано в сообщении, опубликованном на сайте правительства РФ.

Центральной темой обсуждения стало взаимодействие двух стран в различных сферах.

"В ходе встречи стороны комплексно рассмотрели вопросы двустороннего сотрудничества между Российской Федерацией и Республикой Армения в торгово-экономической и гуманитарной сфере"

– российское правительство

Стороны также договорились о продолжении контактов по рассматривавшимся тематикам.