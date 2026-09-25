Партия мандаринов из Турции оказалась заражена карантинным насекомым. Цитрусы отправили на обеззараживание, после чего они поступили на российский рынок.

В партии турецких мандаринов было обнаружено карантинное насекомое-вредитель, сообщили в Южном межрегиональном управлении Россельхознадзора.

Партия мандаринов прибыла в Туапсе из Турции по морю.

"При досмотре партии мандаринов общей массой 24 т был обнаружен вредитель – средиземноморская плодовая муха"

– управление Россельхознадзора

Мандарины были отправлены на карантинное фитосанитарное обеззараживание. После этого цитрусы допустили на российский рынок.