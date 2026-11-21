За январь-октябрь 2026 года морские перевозки в Азербайджане достигли 7 млн 499 тыс т, из них 40,5% составили нефтяные грузы, а порты обработали 10 млн 978,5 тыс т.

Объем грузов, перевезенных морским транспортом в Азербайджане в январе-октябре 2026 года, составил 7 млн 499 тыс т. Об этом сообщает Госкомстат республики.

Нефтяные грузы заняли 40,5% от общего объема перевозок, их транспортируют в основном танкерами Каспийской судоходной компании (ASCO). Остальная часть приходится на генеральные и контейнерные грузы, идущие транзитом из Китая и Центральной Азии.

Морские порты за отчетный период провели погрузочно-разгрузочные работы в объеме 10 млн 978,5 тыс т. На 1 ноября 2026 года в портах оставалось 199,1 тыс т грузов.

При этом общий объем морских грузоперевозок оказался на 2,9% меньше показателя аналогичного периода 2025 года.