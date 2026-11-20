Азербайджан объявил о начале действия безвизового режима с Иорданией. Теперь обладатели азербайджанского или иорданского паспорта смогут находиться на территории другой страны в течение 90 дней за 180-дневный период.

В воскресенье, 22 ноября, начал действовать безвизовый режим между Азербайджаном и Иорданией. Об этом сказано в сообщении Государственной миграционной службе АР.

Теперь владельцам действительных общегражданских паспортов Азербайджана и Иордании разрешается въезжать на территорию другой страны, выезжать из нее или осуществлять транзит без оформления визы. В течение каждого 180-дневного периода срок пребывания составляет не более 90 суток.

При этом иностранцы, которые собираются находиться на территории Азербайджане более 15 дней, по-прежнему нужно проходить регистрацию по месту пребывания.