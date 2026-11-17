В 2026 году около 100 объектов в Кабардино-Балкарии находятся в процессе строительства, реконструкции и капитального ремонта в рамках национальных проектов.

Около 100 инвестиционных проектов находятся в процессе реализации в 2026 году в Кабардино-Балкарии, сообщает пресс-служба главы республики Казбека Кокова.

Отмечается, что ход их воплощения в жизнь, а также качество, обсудили на оперативном совещании под руководством Кокова.

Он отметил, что в настоящее время проводятся в рамках национальных проектов строительство, ремонт и реконструкции объектов в различных сферах.

Среди наиболее значимых направлений — развитие медицинской инфраструктуры Нальчика, отметили в пресс-службе. В частности, уже на стадии завершения строительство нового онкологического диспансера.

Еще одной темой совещания стала подготовка к созданию в столице Кабардино-Балкарии филиала Национального центра 'Россия". В этой связи Казбек Коков "отметил необходимость сохранять усиленный контроль за качеством выполнения работ".

Соответствующее требование распространяется на все проекты, которые включены в программы развития региона, отметили в пресс-службе.