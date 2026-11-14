Лидер Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное послание патриарху Кириллу по случаю 80-летия. Ильхам Алиев отметил вклад предстоятеля РПЦ в развитие диалога между Москвой и Баку.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с 80-летием. Лидер АР отметил вклад предстоятеля в развитие дружественных отношений между Россией и Азербайджаном.

"Примите мои самые искренние поздравления и добрые пожелания по случаю знаменательной даты 80-летия со дня Вашего рождения. Ваша многолетняя самоотверженная деятельность во главе Русской Православной Церкви является ярким примером высокой духовной миссии, мудрости и преданности идеалам добра, мира и справедливости"

– Ильхам Алиев

Президент Азербайджана высоко оценил усилия первоиерарха в деле поддержания межрелигиозного и межкультурного диалога. Ильхам Алиев заявил, что деятельность главы РПЦ по сохранению традиционных духовно-нравственных ценностей вызывает "вызывают глубокое уважение и находят живой отклик в сердцах миллионов людей как в России, так и за ее пределами".

"От всей души желаю Вам, Ваше Святейшество, крепкого здоровья, неиссякаемых душевных сил, долголетия и дальнейших успехов в Вашей ответственной и высокой миссии"

– Ильхам Алиев

Напомним, что сегодня, 20 ноября, патриарх Кирилл отмечает 80-летие. 16-м Патриархом Московским и всея Руси избран Поместным собором 27 января 2009 года, интронизация состоялась 1 февраля 2009 года.

Конфессиональные связи России и Азербайджана

Директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" подчеркнул, что связи религиозных общин России и Азербайджана, получающие поддержку на высшем государственном уровне, являются важной частью союзнических и стратегических партнерских отношений двух стран.

"Православие в Азербайджане занимает видное место, и активность взаимодействия РПЦ с Бакинской епархией показывает, что в России об этом знают и оценивают исключительно позитивно. Напомню, что в конце прошлой недели в Баку из Санкт-Петербурга была перевезена на время православная святыня – частица пояса Пресвятой Богородицы, хранящаяся в Казанском кафедральном соборе. Это показатель живых связей между двумя странами на конфессиональном уровне", - прежде всего сказал он.

"Азербайджан в целом показывает пример равного отношения ко всем религиям в рамках идеологии мультикультурализма, и эта часть общественной жизни республики никогда не прерывалась и не менялась на фоне любых событий. Россия это обстоятельство может только приветствовать", - обратил внимание Дмитрий Солонников.

"Поздравления Ильхама Алиева патриарху Кириллу — один из элементов уважительного отношения властей Азербайджана к православию. Точно такое же уважительное отношение к исламу у руководства Российской Федерации. Сейчас позитивные внутриконфессиональные и межконфессиональные связи – это значимый фактор полноценных дружеских отношений между нашими странами", - заключил политолог.