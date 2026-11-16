Михаил Галузин в ходе поездки в Минск встретился со спецпредставителем премьера Грузии по связям с РФ. Стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества.

В Минске 19 ноября прошла встреча замглавы МИД России Михаила Галузина и спецпредставителя премьер-министра Грузии по связям с Россией Георгия Зурабашвили. Об этом сказано в сообщении, размещенном на сайте российского министерства.

"Состоялся обстоятельный обмен мнениями по актуальным вопросам двустороннего взаимодействия с акцентом на торгово-экономическое и культурно-гуманитарное сотрудничество. Достигнут ряд практических договорённостей"

– МИД РФ

Стороны также коснулись проблематики региональной безопасности и договорились продолжить контакты в интересах дальнейшего развития отношений между Москвой и Тбилиси.

Помимо этого, они поблагодарили белорусскую сторону за содействие в организации российско-грузинских переговоров.