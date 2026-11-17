Телефонная беседа состоялась в среду вечером между министрами иностранных дел Азербайджана и Турции Джейхуном Байрамовым и Хаканом Фиданом.

Глава министерства иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов провел телефонный разговор с турецким коллегой Хаканом Фиданом, соответствующее сообщение распространил МИД Азербайджана.

В ходе беседы ее участники поговорили об актуальных аспектах повестки двусторонних союзнических отношений, рассмотрели перспективы развития сотрудничества Баку и Анкары по различным направлениям. Были подняты и темы из области региональной и международной безопасности.

Кроме того, дипломаты обменялись мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

Изначально информацию о беседе руководителей азербайджанского и турецкого внешнеполитических ведомств распространил телеканал TRT Haber. В его сообщении говорилось, что министры обсудили нынешнее состояние азербайджано-турецких отношений, а также основные моменты региональной повестки.