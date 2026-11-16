Во время прохождения через Ормузский пролив судно эмиратской компании подверглось атаке, в результате которой 11 моряков пострадали и один пропал без вести ор

В Ормузском проливе вечером 17 ноября подверглось атаке судно, принадлежащее эмиратской компании ADNOC Logistics & Services (ADNOC L&S). Об этом говорится в официальном заявлении компании.

Согласно заявлению, в результате инцидента 11 членов экипажа получили ранения. Еще 1 человек числится пропавшим без вести.

"Один из членов экипажа по-прежнему числится пропавшим без вести, поисково-спасательные операции продолжаются в координации с профильными ведомствами"

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В компании также уточнили, что все остальные находившиеся на борту члены экипажа были благополучно эвакуированы с судна.