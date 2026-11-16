Алексей Лихачев сообщил о работе Росатома по снятию ограничений с российской сборной. Он отметил, что госкорпорация делает все со своей стороны, чтобы отменить эти ограничения.

Росатом помогает снять ограничения со сборной России по футболу. Об этом сообщил гендиректор госкорпорации Алексей Лихачев.

"Последние игры сборной оставили хорошее впечатление. Матчи с Ираном, Намибией, Нигерией и Узбекистаном. Очень скучаем по уже не товарищеским, а конкурентным матчам. Делаем все со своей стороны, чтобы помочь нашим властям снять эти ограничения. Постоянно поднимаем эти вопросы. И конечно же, мы очень верим в нашу сборную и очень ее любим"

– Алексей Лихачев

Он отметил, что следит за судьбой российских футболистов, играющих в зарубежных чемпионатах, передает RT.

"Конечно, это Матвей Сафонов. Но вот наши симпатии в первую очередь направлены на Алексея Батракова. Мы с волнением следим за его карьерой в "Галатасарае". Турция – наша дружественная страна. У нас большое количество других направлений взаимодействия с Турецкой Республикой"

– гендиректор "Росатома"

Он также добавил, что желает Батракову быть в "Галатасарае" таким же востребованным, как и Росатом в турецкой промышленности.

Напомним, ранее сегодня сборная России встречалась с Венесуэлой. Игра проходила в Краснодаре и завершилась в пользу российской команды со счетом 2:0. Оба мяча записал на свой счет Алексей Миранчук.