Росатом помогает снять ограничения со сборной России по футболу. Об этом сообщил гендиректор госкорпорации Алексей Лихачев.
"Последние игры сборной оставили хорошее впечатление. Матчи с Ираном, Намибией, Нигерией и Узбекистаном. Очень скучаем по уже не товарищеским, а конкурентным матчам. Делаем все со своей стороны, чтобы помочь нашим властям снять эти ограничения. Постоянно поднимаем эти вопросы. И конечно же, мы очень верим в нашу сборную и очень ее любим"
– Алексей Лихачев
Он отметил, что следит за судьбой российских футболистов, играющих в зарубежных чемпионатах, передает RT.
"Конечно, это Матвей Сафонов. Но вот наши симпатии в первую очередь направлены на Алексея Батракова. Мы с волнением следим за его карьерой в "Галатасарае". Турция – наша дружественная страна. У нас большое количество других направлений взаимодействия с Турецкой Республикой"
– гендиректор "Росатома"
Он также добавил, что желает Батракову быть в "Галатасарае" таким же востребованным, как и Росатом в турецкой промышленности.
Напомним, ранее сегодня сборная России встречалась с Венесуэлой. Игра проходила в Краснодаре и завершилась в пользу российской команды со счетом 2:0. Оба мяча записал на свой счет Алексей Миранчук.