США продлили венгерской MOL разрешение на покупку российской нефти из РФ до середины марта 2027 года. Власти Венгрии заинтересованы в продлении действия этого разрешения.

Венгрия хочет продлить исключение из санкций Соединенных Штатов против поставок нефти и газа из России, которое действует до 19 марта 2027 года. Об этом сообщил на своих страницах в соцсетях Иштван Капитань, глава Минэкономики и энергетики Венгрии.

Он подчеркнул, что намерен обсудить данный вопрос с главой Минэнерго США Крисом Райтом.

"Сегодня вечером я отправляюсь в Варшаву для участия в конференции "Партнерство по трансатлантическому энергетическому сотрудничеству" (P-TEC), где буду обсуждать поставки сырой нефти и природного газа в регион с министром энергетики США Крисом Райтом и нашими партнерами из стран Центральной Европы"

– Иштван Капитань

Он обратил внимание на то, что решение Вашингтона предоставить Будапешту исключение из санкций еще на 4 месяца "гарантирует ей бесперебойное энергоснабжение в зимний сезон".

"Впрочем, подготовка к последующему периоду – также важная задача"

– венгерский министр

Он добавил, что собирается поговорить с американским коллегой на конференции в Варшаве о "возможности дальнейшего продления исключения из санкций, предоставленного США.